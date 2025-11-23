東北季風再報到！ 北台下週「這天」最低溫下探14度

今（23）日因東北季風減弱，全台天氣以多雲到晴為主，白天高溫普遍在27至29度，西半部局部地區甚至可達30度以上。不過，中央氣象署表示，下週受北部大陸冷高壓帶來的東北季風影響，全台氣溫將明顯下降，北台灣及東部最低可下探至14度。

中央氣象署表示，目前在菲律賓東方海面有一低氣壓系統，預計明（24日）接近呂宋島，週二（25日）通過呂宋島的中部群島，週三（26日）至週五（28日）將經過南沙群島往越南方向移動，進入南海後有機會增強，但因緯度偏低，直接影響台灣的機率較低，台灣天氣仍以北部大陸冷高壓帶來的東北季風為主。

下週台灣仍持續受東北季風影響。圖／翻攝自中央氣象署

受到東北季風影響，明（24）日白天高溫與今日相近，普遍26至29度，部分地區仍可能達30度，早晚偏涼，低溫約17至19度；從明晚起至週二（25日），東北季風增強，北部高溫將下降至21至23度，低溫約15至17度；週三清晨（26日）起至週五（28日），中部以北及東北部低溫可能降至14度，中南部高溫25至27度，低溫約15至18度，花東地區高溫23至25度，低溫17至18度；週六（29日）東北季風減弱，氣溫稍回升；下週日（30日）另一波東北季風來襲，氣溫將再度下降。

下週氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

下週降雨部分，明日迎風面水氣增加，基隆北岸、大台北、桃竹苗地區及東北部將有局部短暫雨，花東與恆春半島零星降雨，明晚為水氣最多時段；週二水氣減少，降雨主要集中在東半部及零星北部地區；週三至週五，迎風面水氣再增，桃園以北、東半部及恆春半島可能出現局部短暫雨；週六降雨減少；週日東北季風再增強，但水氣偏少，全台多雲到晴，降雨僅基隆北岸及東半部恆春半島零星降雨。

下週降雨預測。圖／中央氣象署提供

此外，氣象署提醒，中南部今晚至明晨有局部霧，行車請注意安全，週二晚至週四，東半部及恆春半島有長浪發生機率，海上活動請注意安全。

