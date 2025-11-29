東北季風再增強！下週這2天「凍探15度」 降雨熱區曝光

生活中心／彭淇昀報導

明（29）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。不過氣象署預報員鄭傑仁提醒，下週二（12/2）開始東北季風增強，下週三起明顯降溫，北部、中部凌晨低溫約15至17度、南部則18至19度。

氣象署指出，下週二開始東北季風增強，下週三起明顯降溫，北部、中部凌晨低溫約15至17度，此外，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨。（示意圖／資料照）

氣象署表示，明日白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將增強，3日起明顯降溫。

廣告 廣告

相較於今天各地晴朗的好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁指出，明天至12月1日水氣逐漸增多，各地雨量增加，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨、西半部地區也有零星短暫雨。

下週一（12/1）晚間起至2日白天，桃園以北及東北部地區也有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫部分，由於東北季風偏弱，與今天相較無明顯變化，明、後天清晨低溫約在攝氏18至20度，高溫約25至26度。

不過，鄭傑仁表示，下週二晚間起東北季風增強，天氣有明顯變化，3日、4日氣溫下降，北部、中部凌晨低溫約15至17度、南部則18至19度，相較於明後天的低溫約有3至4度的降幅；高溫部分，北部地區可能不到20度。

氣象署也表示，3日、4日受東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；另外，5日、6日東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

繳不出保證金！台灣「9間旅行社」執照被廢 觀光署列38家解散名單

昔日光景不再！新北「1知名商圈」沒落 在地人曝原因嘆：時代的眼淚

聖文森親中政黨勝選！台灣恐陷「斷交危機」？外交部回應了

煮菜用油藏風險！「1款油」恐刺激癌細胞生長 專家曝5招降低風險

