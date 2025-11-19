東北季風再增強！北台急凍12度 專家示警週四清晨恐創新低

（記者許皓庭／綜合報導）入秋以來最強的冷空氣今（19）日持續影響全台，北部氣溫再度探底，新北市石門清晨測得 12.4 度，為今年入秋以來平地最低溫。氣象專家提醒，周三深夜至周四清晨仍會出現另一波低溫，清晨氣溫可能落在 12 至 16 度之間，北台灣整體偏涼。

圖／入秋以來最強的冷空氣今（19）日持續影響全台，北部氣溫再度探底，新北市石門清晨測得 12.4 度，為今年入秋以來平地最低溫。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象專家吳德榮說明，清晨觀測顯示，中高層雲系移入，使迎風面降雨回波增多，北部與東北部出現局部短暫雨。最新歐洲模式模擬推估，今、明兩天低層水氣逐漸減少，但北部、東北部與東部仍有局部降雨，周四白天氣溫將略為回升。然而清晨苗栗以北仍可能出現约 12 度低溫，需留意保暖。

中央氣象署今日持續發布「陸上強風特報」，指出東北風偏強，至周四晚間仍可能出現 6 至 8 級以上陣風，澎湖部分地區甚至可能達 11 級強陣風。沿海地區風浪同步增強，東半部及恆春半島需留意長浪。

圖／中央氣象署今日持續發布「陸上強風特報」，指出東北風偏強，至周四晚間仍可能出現 6 至 8 級以上陣風。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象署預報員鄭傑仁指出，今至周五受東北季風影響，桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島則可能有零星雨，中南部則以多雲為主。周四、周五氣溫回升幅度有限，北台仍將維持偏涼狀態。

周六、周日東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升較明顯，但基隆北海岸、東半部、大台北山區仍有局部短暫雨，且日夜溫差將變大。鄭傑仁提醒，中南部「早晚涼、白天暖」的情況會更顯著，衣著搭配需多留意。

展望下週，預計周一又有新一波東北季風增強，北部與東半部再轉涼，迎風面有局部或零星降雨。周二東北季風持續影響，迎風面仍有短暫雨，但強度略弱於本次冷空氣，各地早晚偏涼的型態仍會延續。

