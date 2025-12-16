東北季風再增強 桃園以北、東半部降雨漸增

東北季風逐漸增強，今（17）日迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，有局部較大雨勢發生的機率。明（18）日持續受東北季風影響，迎風面仍有短暫陣雨，且日夜溫差明顯。週五、週六（19、20）日冷空氣減弱但水氣增加，全台都有短暫陣雨的機會，雨勢恐怕會持續到週日（21）日清晨。

東北季風再增強 北部轉涼迎短暫雨

根據粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，東北季風逐漸增強，今日迎風面桃園、大台北、宜蘭、花東及恆春半島雲量增加，轉為多雲到陰並有短暫陣雨，宜蘭局部可能出現較多雨量，新竹以南影響較小，維持多雲到晴。北部、東北部白天高溫略降至22至24度，中南部仍有25至28度。

明（18）日持續受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨，晚間雲量增多，西半部降雨機率略升。北部、東北部白天高溫約21至23度，花東23至25度，中南部維持25至28度，早晚低溫變化不大，但日夜溫差仍明顯。

週六仍有短暫陣雨 留意日夜溫差

週五雖轉為偏東風，但雲量偏多，全台都有短暫陣雨的機會，西半部也不例外，外出建議攜帶雨具。白天高溫多落在21至24度，南部可達24至26度，夜間低溫約16至20度。

週六持續受到水氣影響，各地仍有短暫陣雨，降雨可能延續至夜間甚至週日清晨。北部、東半部白天高溫21至24度，中南部23至26度，新竹以南日夜溫差依舊明顯，早出晚歸需注意保暖。