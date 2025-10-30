東北季風再發威！周末低溫下探19度 11/3起又濕涼

今（31日）鋒面通過東北季風增強，北東局部雨。氣象專家吳德榮表示，下週一、二水氣增多，雨勢擴大，北台整天濕涼。

（示意圖／中天新聞）

吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今日東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大；北台轉涼，中南部白天熱早晚涼；水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，中南部晴時多雲。各地區氣溫為：北部20至27度、中部21至32度、南部21至34度、東部19至29度。

吳德榮表示，週六至下週二（1至4日）皆受東北季風影響；週末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱早晚涼；下週一、二（3、4日）水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。下週三、四（5、6日）起另一波東北季風再影響，冷空氣仍偏弱。

針對 熱帶系統發展狀況，歐洲模式模擬，在菲律賓東方海面（左圖），AI模式模擬則已進入南海（右圖）。（圖／翻攝自 「洩天機教室」專欄 ）

針對熱帶系統發展狀況，吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及其AI模式、11月5日20時模擬顯示，雖然已進入12月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面， AI模式模擬則已進入南海，兩者差異甚大，需要再觀察。

氣象署表示，11月1日至6日，低溫預測北部、宜蘭19~21度，中南部、花東21~24度，馬祖17~20度，金門19~22度，澎湖23度。

