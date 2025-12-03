東北季風冷空氣最顯時間點曝光 專家提「輻射冷卻」低溫下探僅12度

東北季風持續影響，水氣逐漸減少，白天北部及宜花高溫僅19至21度，整體偏涼。（示意圖，本刊資料照）

東北季風冷空氣影響最明顯的時間落在今（4）日清晨，各地低溫普遍降至15至18度，局部空曠與近山區更低。水氣減少，北部多雲、東半部有局部短暫雨，中南部多為晴朗天氣。專家吳德榮表示，明（5）日清晨仍受「輻射冷卻」加成，中部以北平地最低溫可能下探至12度，提醒民眾清晨外出務必注意保暖。

根據中央氣象署資料，今受東北季風持續影響，水氣逐漸減少。迎風面的基隆北海岸及宜蘭仍有局部短暫雨，花蓮、台東、恆春半島及大台北、中南部山區也有零星降雨，其餘地區為多雲到晴。

氣溫方面，清晨是此次東北季風冷空氣最明顯的時段，各地低溫普遍落在15至18度，空曠與近山區平地更低，外出需注意保暖。白天北部及宜花高溫僅19至21度，整體偏涼；中南部及台東則略降至24、25度，南北溫差明顯，跨區移動請留意溫度變化。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新觀測顯示降雨多集中在東側海面，東半部仍有局部降雨。歐洲模式（ECMWF）預估，今明（4、5日）水氣持續偏少，北部為多雲、中南部晴朗，東半部仍有零星短暫雨。今、明兩日北台灣偏冷，其餘地區白天舒適，但清晨因輻射冷卻效應仍偏冷。預計明晨中部以北平地最低溫仍可能降至約12度，須留意保暖。

