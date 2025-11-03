東北季風加上華南雲系移入水氣多！北海岸、雙北山區、宜蘭雨勢大

今（4）天東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（4）天東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多。中央氣象署指出，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生，大台北平地下雨的範圍也較廣。桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。

氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，白天南北溫差大。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。

空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為普通等級；金門為橘色提醒等級；馬祖、金門為橘色提醒等級。另外，在關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29有發展為颱風的趨勢，凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里海面上，未來朝西北西前進，預計在下週移動到呂宋島東方海面。

週三北部、東北部低溫約19至21度，中南部、花東21至22度；高溫方面則為北部、宜花23至26度，中南部及台東30至32度。週四清晨各地仍稍涼，北部、東北部白天氣溫稍回升，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。週五至下週日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供