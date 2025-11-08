東北季風助攻！鳳凰颱風明恐轉強颱「這2天」風雨最劇烈 影響縣市曝
記者簡浩正／台北報導
鳳凰颱風有可能達到強烈颱風等級。天氣風險分析師吳聖宇表示，鳳凰颱風今日凌晨已經增強為中度颱風，明日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。明起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸可能有短暫陣雨，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達；預估下週三（12日）至週四（13日）最接近台灣、風雨最劇烈，恐成為近年少見的11月登陸颱風，屆時在龐大環流與東北季風交互作用下，全台可能出現明顯風雨。
吳聖宇表示，在鳳凰颱風還沒影響前，今日全台天氣相當良好，各地大致都是晴到多雲的天氣型態；不過明日下半天起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，日夜溫差持續偏大。
他說，鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今日凌晨已經增強為中度颱風，明(9)日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下週一(10日)鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。
下週二(11日)逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。下週三(12日)就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四(13日)上午這段期間颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四(13日)下午遠離台灣附近。在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。
吳聖宇指出，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。預期下週一、二(10-11日)颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到週二(11日)降雨才會逐漸開始出現。下週三(12日)到週四(13日)上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。預估最快要等到週四(13日)下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。
他說，目前的預報看起來，鳳凰颱風下週侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，各地都會受影響。提醒大家趁這兩天影響還不大時，及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸台灣的颱風。
