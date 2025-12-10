東北季風午後增強！迎風面將轉雨 週末恐下探12度低溫

即時中心／梁博超報導

由於東北季風今（11）日上午較弱，中央氣象署指出，台灣各地氣溫漸回升，全台及外島大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。週五、週六將呈濕冷天氣型態，北部、東部低溫可能降至12至14度，中南部也僅剩13至15度。

氣溫方面，北部及東北部天氣將轉涼，預測各地低溫約16至20度，北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，白天高溫可達27至29度，夜晚清晨因輻射冷卻作用，中南部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物以免受涼。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，20至22度；金門晴時多雲，16至23度；馬祖晴時多雲，16至20度。此外，今日清晨西半部地區及金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意安全及航班資訊；而東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動也請多加留意。

風力方面，由於東北風將再度增強，桃園至台南、基隆北海岸、台東沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，沿海活動請留意安全。

