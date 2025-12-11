東北季風午後增強 迎風面水氣增

（圖／台北二二八公園）





中央氣象署表示，今(11)日上午台灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。

氣溫方面，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，夜晚清晨各地低溫約16至20度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物以免受涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖晴時多雲，16至20度。

氣象署指出，東北風增強，台南以北、基隆北海岸、台東沿海、恆春半島及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海活動請留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日清晨至上午西半部風速仍弱，午後環境風場轉為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積；清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

