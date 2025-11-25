東北季風南下氣溫驟降 北市消籲防範心血管危機

（中央社記者黃麗芸台北25日電）東北季風今天挾冷空氣南下，台北市消防局提醒，氣溫驟降會提高急性腦中風與心肌梗塞發生率，請長者和「三高」病史者留意身體警訊，若有中風徵兆可以FAST指標快速自我檢查。

消防局下午發布新聞稿表示，根據中央氣象署天氣預報，今天受到東北季風影響，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約攝氏21至22度，但隨東北季風影響增大，今晚溫度將逐步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度。

由於氣溫短時間大幅下降會提高急性腦中風與心肌梗塞的發生機率，消防局提醒，尤其是高齡者及具有「三高」病史者，更需留意身體警訊，避免在早晚低溫時外出運動，並做好血壓監測及規律用藥。

消防局提到，根據德國一項研究指出，氣溫在24小時內下降2.9度時，中風的風險將增為1.1倍；若患者本身具心血管高風險因子，包含三高、心房顫動、吸菸、體重過重、缺乏運動習慣，甚至有腦中風家族史等，風險更會增為1.3倍。

消防局說，若民眾發現家人突然出現「手腳無力、臉部歪斜、口齒不清」等症狀，疑似為中風徵兆，請立即使用辛辛那提中風指標（FAST）快速自我檢查。

檢查項目包括，F（Face、微笑），臉部是否不對稱；A（Arm、舉手），雙手平舉時是否有一側無力；S（Speech、說你好），說話是否清楚、有無突然口齒不清；T（Time、時間），只要發現無法做到任一動作，記下發生的時間，並立即撥打119就醫。

消防局醫療指導醫師叮嚀，民眾若突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗等症狀時，則有可能是急性心肌梗塞，為冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時可能造成病人到院前心跳停止，依照目前的治療指引建議，從病人抵達急診起算直到打通血管為止，應該在90分鐘內完成。

同時，坐上救護車就是急救的開始，「即時」接受治療除了降低死亡率，也能避免日後心臟衰竭的機會。除立刻通報119儘速送醫，也請民眾尊重救護人員專業建議，救護車會將病人護送到最適當的醫療機構，請勿指定送特定醫院。（編輯：李錫璋）1141125