東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看

[Newtalk新聞] 今(17)天開始東北季風逐漸增強越晚越冷，對此，氣象粉專「天氣風險」指出，今日到週三為濕冷，北部和東半部都會有明顯雨勢，白天高溫約18度左右；19日東北季風強度大致維持，北部高溫再降至17度，19日晚間至20日清晨可能出現13度低溫；20日至22日風速逐漸減弱，各地轉乾冷，20日白天起緩升，並一路回升到週末。

「天氣風險」指出，明天中高層短波槽持續自台灣以北通過，底層東北季風仍偏強，但水氣逐漸減少，下半天到晚間明顯趨緩。降雨量與範圍比今天縮小，主要落在新竹以北至大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮，晚間進一步集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，其他地區為多雲到晴。

​但溫度再下降，苗栗以北至宜蘭白天高溫約18至20度，中部及花東23至25度，南部仍有26至28度以上，南北溫差明顯；明晚至後天清晨中北部及東北部低溫15至17度，空曠地區約13至15度；南部與花東都市低溫17至19度，空曠地區15至17度，中部以南日夜溫差大。

​後天西風短波槽持續東移，晚間後才完全通過台灣以北，台灣逐漸進入槽後位置，水氣再減少。降雨集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，多為局部短暫陣雨；桃竹與花蓮多雲或陰，更南部地區多雲到晴。

​至於東北季風強度則大致維持，苗栗以北至宜蘭白天高溫仍僅17至19度，中部及花東高溫20至23度，南部降至24至27度。後天晚間至20日清晨可能為此波低溫最低點，中北部及東北部都市地區15至16度，空曠地區13度以下；南部及花東都市低溫16–至8度，空曠地區約15度，有輻射冷卻的地方更低。

​到了20日至22日大陸冷高壓中心未明顯出海，底層續受東北季風影響，但風速逐漸減弱，中高層轉為槽後較乾空氣。迎風面北部、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其他地區多為有陽光的穩定天氣，但偶有中高層雲系通過。氣溫自20白天起緩升，並一路回升到週末，不過夜間清晨回升較慢，郊區受輻射冷卻影響，週末各地空曠區仍可能僅17–20度，日夜溫差依然偏大。

