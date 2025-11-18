東北季風南下！ 捕獲3.3公斤巨大竹午魚 5千高價賣出

嘉義縣 / 綜合報導

東北季風南下，南台灣降溫有感，在嘉義東石鄉，17日有漁民在外海，捕獲一尾重達3.3公斤的竹午魚，吸引眾人目光，因為竹午魚本身要價不斐，體型越大越值錢，光是這一尾竹午魚，就以5千元高價賣出，但如何料理呢？餐廳業者說，可以透過乾煎或是清蒸方式，不僅保留豐富油脂，也能吃到最鮮美的魚肉。

漁民搭乘漁船出海，眼看前方，一尾尾魚隻活蹦亂跳，而這些還是身價不斐的竹午魚，漁民撒下漁網後，果然捕獲好幾尾外型飽滿的竹午魚，滿載豐收，其中這一尾，身長更是超過成人手臂，重達3.3公斤的竹午魚，吸引眾人目光。

記者VS.捕獲漁民說：「(這尾是抓過最大尾的嗎)，不是，我抓過最大尾的是13公斤，上次哪尾一斤4500，忘記多少錢了，這尾比較小。」成為焦點，不是沒原因，因為這一尾竹午魚，運回市場後更以5000元高價成交，原來就在東北季風來臨後，17日嘉義東石鄉的漁民在外海捕獲，這尾3.3公斤的竹午魚，儘管不比以往捕獲重達13公斤，及8公斤的竹午魚來的重，漁民還是相當開心，至於，這被視為入冬後的高價漁獲，烹調方式也相當講究，餐廳業者說，無論是清蒸還是乾煎，都合適。

餐廳業者說：「口感吃起來不一樣，咬在嘴裡面感覺快化了，肉很纖細。」越大越值錢的竹午魚，肉質纖細油脂豐富，饕客說不輸黑鮪魚，更直呼勝過白鯧，現在隨著，「海中頭牌」現身，意味著，一年一度竹午魚旺季，正式登場。

