東北季風又來了！白天晴朗微熱、晚起北台灣變天轉雨各地明顯轉涼

今（24）天溫暖舒適，晚起各地天氣轉涼。 圖：民眾／提供

[Newtalk新聞] 今（24）天溫暖舒適，晚起各地天氣轉涼。中央氣象署指出，今日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

氣溫方面，今日白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，民眾早出晚歸應添加衣物以免受涼。離島方面，澎湖多雲時陰，氣溫21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。未來天氣方面，週二至週五北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三至週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。週二至週五各地低溫方面，中部以北、東北部及金門、馬祖14至16度，南部、花東及澎湖17至19度；高溫部分，北部及宜花21至24度，中南部及台東25至28度，澎湖、金門20至23度，馬祖15至19度。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供