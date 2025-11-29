東北季風又報到「低溫下探14度」！下週二一路濕冷到週四

下一波東北季風將在下週二(12月2日）報到，北部、東部轉為濕冷天氣，最低溫可能會下探到14度。 圖：民眾／提供

今(29)日各地晴朗溫暖，而下一波東北季風將在下週二(12月2日）報到，北部、東部轉為濕冷天氣，最低溫可能會下探到14度，將會影響到下週四（12月4日），週五才會逐漸減弱，提醒民眾注意保暖。

根據中央氣象署預報，明、後兩日天氣溫暖，但水氣略增多，基隆北海岸、東半部地區、中部山區，以及恆春半島有局部短暫雨。下週二晚上有另外一波東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨。

中央氣象署指出，下週三、四會是這波東北季風影響的主要時間，中部以北及宜蘭的低溫溫度約在14度到17度，南部、花東17到19度。白天的溫度北部、宜花約18度到21度，中部及台東22度到23度，南部24度到26度。

到了週五，東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫回升，早晚溫差大，早出晚歸的民眾需注意保暖。基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

