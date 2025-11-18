東北季風吹出空污！全台6測站空品亮橘燈 台東關山也淪陷

受東北季風影響，台東地區因風速較強引發地表揚塵，台東關山空品亮橘燈。 圖：取自空氣品質監測網

[Newtalk新聞] 受東北季風影響，環境部今(18)日指出，中南部位於下風處，污染物稍累積；台東地區因風速較強引發地表揚塵，污染物濃度較高，截至今日下4時，全台有6個空汙測站亮橘燈，包含雲林3處、嘉義、台東、台南各1處等地方，預計明(19)天雲嘉南空品仍會亮橘燈，後(20)天則是黃燈「普通」等級。

近日東北季風增強，台灣空品受影響，因此環境部針對雲嘉南、台東關山發出空品橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，根據下午4時全台的空品監測，全台有6個空汙測站亮橘燈，包含雲林崙背、麥寮、台西；嘉義朴子；台東關山；台南安南，其他中南部地區幾乎都是黃色普通等級。

另外，氣象署預估，明後兩天仍受東南部影響。明天雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度，北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；後天中南部空品稍微好轉，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

今日到21日空品預報。 圖：取自空氣品質監測網