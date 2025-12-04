東北季風吹拂出現「風揚砂」 ！花蓮溪口村落居民：「吃飯都配沙子」
花蓮溪出海口地區近日遭遇嚴重風揚砂現象，當地居民生活受到極大影響。由於東北季風強勁吹襲，花蓮溪出海口陣風達到9至11級，導致河床沙塵被大量捲起，能見度驟降至僅剩幾公尺。193縣道花蓮大橋以南往溪口路段的村落，包括月眉村在內，整個被濃厚黃沙吞沒。駕駛人拍下的畫面顯示，前方一片霧茫茫，路面標線完全消失，車窗和後照鏡上都覆蓋著明顯的沙粒。
這種風揚砂現象在每年10月到隔年4月的東北季風期間經常出現。月眉村民胡先生表示，春夏交接以及秋冬交接時，東北季風一來，風砂通常會持續約3天左右，而昨天的情況只能算是「一般嚴重」。月眉村長張添發也指出，有時風砂情況更為嚴重，整個河床都是風砂，居民「吃飯都是配沙子」。對於這種情況，許多居民感到困擾，不僅影響視線安全，事後還需花時間清洗車輛，只能慶幸當下車窗緊閉。
第九河川分署副分署長陳世峰解釋，針對風揚砂現象，相關單位每年都會進行「水覆蓋」和「綠覆蓋」來抑制沙塵。他表示，水覆蓋效果比較快，而綠覆蓋則需要等待草或植物長出來才能發揮抑制作用。然而，由於漲潮過後河床尚未完成覆蓋，加上第一、二波東北季風來襲，沙塵暴現象仍然會發生。
目前東北季風持續增強，短時間內風揚砂情況恐怕還會再次出現。這種現象每年都會反反覆覆，嚴重影響當地居民的日常生活。居民們只希望能早日熬過這段漫天飛砂的日子，盼望相關單位能加強防護措施，減輕風揚砂帶來的不便和危害。
