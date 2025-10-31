東北季風報到北台轉涼 吳德榮：熱帶擾動不影響台灣天氣

最新(31日20時)歐洲系集模式(ECMWF))模擬(左圖)顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式(ECMWF)下週四(6日)20時模擬(右圖)顯示，其共伴效應發生在呂宋島。 圖/氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄

東北季風影響持續發威，北台灣今（1）日明顯轉涼！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今明兩天水氣偏少，全台大致為多雲時晴，僅北部山區及宜蘭、花蓮有局部短暫雨；此次東北季風冷空氣偏弱，屬「北部稍涼、中南部白天仍熱、早晚轉涼」的典型入秋型天氣。

根據氣象站清晨觀測，截至5時03分，全台平地最低溫落在雲林古坑及高雄內門18.7度，其次為新北石碇18.8度、嘉義市19.1度、花蓮壽豐19.7度，顯示平地清晨低溫多降至19至20度左右。今日各地氣溫預測北部19度至26度，中部19度至32度，南部19度至33度，東部20度至30℃，吳德榮提醒，日夜溫差大，民眾早出晚歸應注意保暖。

展望未來天氣，歐洲中期預報中心（ECMWF）最新模式模擬顯示，下週一、二（3、4日）仍受東北季風影響，週一水氣少，宜蘭、花蓮偶有局部降雨，晚間起北海岸降雨機率提高；週二降雨範圍擴及北台灣。下週三至五（5至7日）另一波東北季風南下，冷空氣仍偏弱，週三北部及宜花水氣較多、局部短暫雨，週四與週五水氣減少，北海岸及東半部仍有零星降雨，其他地區為多雲時晴。

至於熱帶系統發展，歐洲系集模式模擬指出，菲律賓東方海面將形成熱帶擾動，路徑偏西通過菲律賓，進入南海朝越南移動。吳德榮強調，該系統距離台灣甚遠，共伴效應集中於呂宋島附近，不影響台灣天氣，民眾無須過度擔憂。

