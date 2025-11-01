東北季風報到北宜轉涼！ 熱帶擾動對台影響曝

氣象專家吳德榮說，有熱帶系統將發展，但不會影響台灣。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（1日）受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，北台灣整天氣溫約20到25度，其他地區早晚稍涼，低溫20到24度，高溫26到32度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意溫差；離島天氣為多雲到晴，澎湖23到25度，金門21到25度，馬祖20到22度。

東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖容易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，在沿海活動請注意安全。

至於近期是否會有熱帶系統或颱風影響台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進，6日晚間8點模擬顯示，它距離台灣很遠，共伴效應也發生在呂宋島，不影響台灣。