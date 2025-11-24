東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成

新一波東北季風今晚報到。（示意圖／東森新聞）





新一波東北季風今晚報到，明天（25日）起北台灣將再度回到整天偏涼的天氣，中南部維持穩定多雲到晴。北部、東北部則因水氣增多出現局部短暫雨。

氣象專家同時提醒，菲律賓東方海面上的熱帶擾動已開始通過菲律賓向南海移動，不排除發展為今年第27號颱風「天琴」。

氣象署指出，今日迎風面水氣逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭及大台北有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區維持多雲到晴。白天高溫仍有26至29度，早晚偏涼，低溫16至20度；入夜後東北季風增強，桃園、新竹、苗栗也將轉為局部短暫雨。

東北季風增強後，明天起北台灣將再度轉涼，白天高溫約落在20度左右；中南部則維持白天偏暖、夜間轉涼的穩定格局。整體降雨水氣不多，較明顯的降雨集中在今日下半天與26日深夜至28日期間，其餘時段多為乾冷、具秋高氣爽的天氣型態。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，東北季風將於今天下午後增強，全台白天高溫仍可達25度以上；但入夜後由北往南逐步降溫，明天清晨中北部、東北部都市低溫將降至17至19度，南部及花東約20至21度。他補充，明天白天的降溫最明顯，北部、東北部及花蓮高溫可能僅約20度。

至於低溫部分，預估26日清晨達到最低，中北部與東北部都市低溫將降至14至16度，空曠地區可能下探12至14度；若輻射冷卻顯著，局部溫度更可能再下降。台北因風力較強，預測低溫約16度，屬典型東北季風型態。

此外，菲律賓東南方海域的熱帶擾動也備受關注。吳聖宇指出，該擾動今、明兩日將逐步通過菲律賓進入南海，並具發展趨勢，有機會成為熱帶性低氣壓或輕度颱風，若生成將命名為「天琴」。

雖不會直接影響台灣，但其外圍水氣預計27至28日接近台灣東南方海面，屆時若與下一波東北季風碰上，台灣以東海面可能形成較明顯的雲雨帶與鋒面系統。

