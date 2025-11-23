東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」

今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；氣象專家林得恩也提醒，今年反聖嬰發生機率衝破80%以上，根據過往天氣統計，「冷冬機會增大」！

中央氣象署指出，今天迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區從傍晚開始，將出現局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，且越晚雨區有擴大的趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

廣告 廣告

而在氣溫方面，受到輻射冷卻影響，今天清晨新竹最低溫12.5度，隨著白天開始回暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼。

離島天氣，澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

11/24全台天氣預報。圖／中央氣象署

此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象；而由於東北風偏強，今天桃園至台南，恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

氣象署預告，週二至週五受到東北季風影響󠀠，迎風面大台、東半部、恆春偶有局部、零星雨󠀠，桃園以南地區則要注意日夜溫差大󠀠，其中「週三清晨最感涼冷」，空曠地區及近山區在輻射冷卻作用下，氣溫會更低一些󠀠，晚上南方水氣北移，桃園以北、東半部、恆春降雨機率增。

東北季風影響本周天氣。圖／中央氣象署

林得恩也進一步提到，根據美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年11月最新研究指出，目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，「發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢」，尤其今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上，且可能持續到明年的2月。

過往反聖嬰現象肇生時，台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大，同時中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少，而反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬機會也會增大」。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，24日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度

把握週末好天氣！下週「斷崖式降溫」驟降10度 北部、東北先濕後乾

週末回暖飆30度！今小雪「冬天要來了」 下週二變天驟降溫