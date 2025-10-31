東北季風報到！北東濕涼、中南日夜溫差大 週末天氣一次看

東北季風報到，週末兩天北台灣天氣濕涼有雨。（鏡報林煒凱）

今（1日）受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。北台灣天氣稍涼，溫度約在20～25度，中南部民眾需留意早晚溫差。氣象署說明，台灣週末兩天的天氣，大致可依照不同地區分為3種天氣型態。

東北季風報到，今日基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨；北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨；桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，北台灣整天氣溫約20～25度；其他地區早晚稍涼，低溫20～24度，高溫26～32度。中南部日夜溫差較明顯，民眾外出最好適時調整衣物，南來北往也要留意溫差。離島天氣為多雲到晴，澎湖23～25度、金門21～25度、馬祖20～22度。

東北季風報到，週末兩天北台灣天氣濕涼有雨。（氣象署提供）

氣象署說明，週末天氣簡單來說就是：「北部、宜蘭」迎風面濕涼，大台北、宜蘭、山區偶有不定時短暫雨，桃竹苗多雲到晴、「中南部」天氣穩定，白天溫暖早晚稍涼、「花蓮、台東」雲多，偶有短暫雨。

氣象署提醒，北台灣的朋友要準備薄外套；在北北基宜花東活動記得帶個 雨具備用；中南部的朋友，早出晚歸別忘了多帶一件外套，以免著涼。另外，南來北往的朋友也要留意氣溫變化。週末東北風偏強，沿海、離島風浪偏強，海邊活動務必注意安全。

