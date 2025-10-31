東北季風報到！北東濕涼、中南日夜溫差大 週末天氣一次看
今（1日）受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。北台灣天氣稍涼，溫度約在20～25度，中南部民眾需留意早晚溫差。氣象署說明，台灣週末兩天的天氣，大致可依照不同地區分為3種天氣型態。
東北季風報到，今日基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨；北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨；桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，北台灣整天氣溫約20～25度；其他地區早晚稍涼，低溫20～24度，高溫26～32度。中南部日夜溫差較明顯，民眾外出最好適時調整衣物，南來北往也要留意溫差。離島天氣為多雲到晴，澎湖23～25度、金門21～25度、馬祖20～22度。
氣象署說明，週末天氣簡單來說就是：「北部、宜蘭」迎風面濕涼，大台北、宜蘭、山區偶有不定時短暫雨，桃竹苗多雲到晴、「中南部」天氣穩定，白天溫暖早晚稍涼、「花蓮、台東」雲多，偶有短暫雨。
氣象署提醒，北台灣的朋友要準備薄外套；在北北基宜花東活動記得帶個 雨具備用；中南部的朋友，早出晚歸別忘了多帶一件外套，以免著涼。另外，南來北往的朋友也要留意氣溫變化。週末東北風偏強，沿海、離島風浪偏強，海邊活動務必注意安全。
●本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。
更多鏡週刊報導
「護理系女神」謝侑芯死因曝光 經紀人公開「醫院報告」：家屬無法接受
31歲「護理女神」謝侑芯驚傳驟逝 好友悲痛證實：海外工作遭逢健康意外
APEC大會轉播秀我國國旗 「Taiwan」字樣超清晰
其他人也在看
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
東北季風接力！低溫探20度 「這3天雨最大」一圖看全台降雨熱區
未來1週天氣持續受東北季風影響，氣象署表示，今（31）日北台灣、宜蘭及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有零星陣雨，北台灣氣溫約20度偏涼，中南部則要留意日夜溫差。下週一至週三（3-5日）北部、東半部及中南部山區降雨機率增加，下週四水氣才會減少。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋最強東北季風！北部溫度驟降轉濕涼 今晚低溫下探18度
[Newtalk新聞] 昨(30)天短暫回溫一天後，今(31)天溫度立即驟降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天受到東北季風再度增強，及鋒面通過影響，北部溫度驟降轉濕涼，今晚至明晨，最低溫有機會來到18度，是今年入秋以來降溫最大的一波，目前評估這波冷空氣將會持續至11月7日或8日才會逐漸減弱。 「林老師氣象站」指出，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，新竹以北、基隆及東半部地區都會有明顯雨勢；至於中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到11月7日或8日才會逐漸減弱。 另外，在氣溫變化部份，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，是今年入秋以來降溫最大的一波冷空氣，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫還是蠻高的，但日夜溫差增大，仍需留意天氣變化，沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大。查看原文更多Newtalk新聞報導部分旅客以「手檢站沒法源」拒檢！陳駿季：將修法強制開箱查驗終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣新頭殼 ・ 18 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
氣象署指出，本週末至下週四都會持續受到東北季風影響，其中下週二雖風勢稍緩，但因水氣充足仍會持續降雨，氣溫回升不明顯；下週三後東北季風再度增強，濕涼體感將延續至下週四。直到下週五東北季風減弱、東風轉強，天氣才有望稍稍回穩。降雨方面，今天鋒面通過後，東北季風...CTWANT ・ 11 小時前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
把握好天氣！明起東北季風再南下 北台低溫重回19度
[Newtalk新聞] 今(30)天東北季風減弱，終於迎來好天氣，北部高溫可達到30度，不過氣象專家吳德榮指出，明(31)日起會再有一波東北季風南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，另外，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面有熱帶系統發展，但發展不確定性高，需要再觀察。 吳德榮指出，今日東北季風減弱，天氣好轉、西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。各地區氣溫為北部20至30度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。 至於明日起下一波東北季風就會南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，水氣不多，但北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率；11月1至3日北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴；11月4日東北季風減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強；11月5、6日起另一波東北季風再影響，無明顯冷空氣。 另外，根據最新歐洲預報及其AI模式指出，11月5日西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面；AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其不確定性，需要再觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導台鐵「菸廠尋味便當」 松山文創園區10新頭殼 ・ 1 天前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
明天天氣偏涼北部氣溫降至21℃ 大台北山區、宜蘭防局部降雨
中央氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，明天預計降至攝氏21、20度左右，11月2日有機會出現局部19度低溫。降雨方面，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區有局部降雨，11月3日至5日水氣增加，降雨範圍將擴大到桃園以北及北部地區。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
日夜溫差大！東北迎風面有短暫雨 氣溫「溜滑梯」下探20度
即時中心／林耿郁報導今（1）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 1 小時前
一分鐘報天氣 / 週五 (10/31) 週五到下週東北季風增強 北部東北部多雲時陰偶雨
明天天氣如何？ 明天(31日)這波東北季風南下以後，估計要持續一週以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，明天(31日)以後北部東北部高溫維持24-25度，僅下週二(04日)短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在明天(31日)後下探20-21度，感受稍冷。中南部與東南部高溫都在29-32度，無明顯變化。 目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 1 天前
今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
入秋降溫最大一波！東北季風再南下「週末北部見1字頭」 專家估持續到下週這兩天
入秋最明顯的一波降溫！今（31日）起受到鋒面通過及東北季風增強的雙重影響，全台氣溫下滑、北台灣明顯轉涼，週末部分地區最低溫有機會見到「1字頭」。氣象專家指出，這波冷空氣雖然強度不高，但範圍廣、持續時間長，預估影響將延續至下週五（11/7）、六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
週末入秋以來最冷！北台灣首度叩關1字頭
氣象署指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星...CTWANT ・ 21 小時前
北台灣周末涼爽「3地區有雨濕冷」 下周再迎東北季風「雨勢擴大」
隨著東北季風增強，今（1）天迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，清晨和深夜非常涼爽，桃園以南地區則為多雲到晴，高溫仍超過30度，南北溫差大，預計下周再迎一波東北季風；另外，氣象專家林得台視新聞網 ・ 43 分鐘前