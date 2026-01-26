東北季風報到 北、東部有雨濕涼 最冷時間曝光「下探11度」！

本周首個冷空氣南下，今（27）天東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，預計今晚到明天（28）清晨將有更大雨勢，氣溫也最低，要等到明天白天開始水氣才慢慢減少，而第二波冷空氣將在週六晚報到，迎風面北部雲量再增多、東半部轉有局部雨。

中央氣象署指出，受到東北季風增強影響，今天大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，北台灣轉濕冷，中南部則是晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

廣告 廣告

氣溫方面，北部及東半部高溫稍降約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度，入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度；離島天氣，澎湖多雲短暫雨18至21度，金門陰時多雲13至18度，馬祖陰短暫雨11至15度。

1/27全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣象署表示，若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物慎防霜害；而今天清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，留意交通行車安全。

另外，今天上午起東北風增強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；而且今天台東、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海活動要注意安全。

東北季風南下，沿海地區嚴防強風。圖／中央氣象署

氣象專家吳德榮進一步說明，這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，週三晚、週四晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右，而預計週四至週六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。

接下來冷空氣一波接一波，週日、下週三（2/4）清晨，台北測站有短暫降至14度，觸及「大陸冷氣團」的機率，吳德榮提醒，這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替，多變的天氣，應注意衣著調整。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，27日東北季風增強，環境風場為東北風，晚起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

2波冷空氣南下！明起濕冷「下探11度」 最冷時間曝光

好天氣剩一天！下週二冷氣團來襲轉冷有雨 這時再迎第二波降溫

今氣溫略回升！迎風面有局部短暫雨 專家曝下波冷空氣抵台、最冷時間