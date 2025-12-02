東北季風境外污染物！ 南部空氣品質亮橘燈至週五改善

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式資料顯示，今（2）日大陸上游一帶出現霾害及沙塵現象，研判明（3）日上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入影響臺灣空氣品質，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級，呼籲民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，1日觀測到大陸上游一帶有污染物累積， PM2.5小時濃度達50至100微克/立方公尺，PM10小時濃度達100至200微克/立方公尺，預估3日上午起東北季風增強將挾帶境外污染物影響臺灣空氣品質，屆時北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克/立方公尺。

午後逐漸影響至中南部地區，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度而有所變化，自4日起南部地區因下風處風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

