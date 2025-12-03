東北季風增強中部以北降溫 高山留意降雪、道路結冰

氣象署預報員朱美霖說明，「在高山部分，今、明兩天有一些水氣的通過，以及溫度上面的配合，今天可能有些零星降雪的機率，至於氣溫上面比較偏低一些些，所以高山也可能要留意道路上會有結冰的情形、比較溼滑，如果有前往山區活動，都要留意相關裝備的準備。」

氣象署表示，今天高壓持續增強，西半部雲量偏多，北部、東北部及花蓮降雨持續，新竹以北、宜蘭及花東交界則有明顯降雨，屏東也有零星降雨，預計這波冷空氣要到週末才會回溫，但下週又有一波東北季風接力而來，提醒民眾留意日夜溫差變化，注意保暖。