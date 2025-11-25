東北季風增強今晚降溫！北市消防局授「FAST」口訣 慎防腦中風

台北市消防局提醒，溫差劇烈變化將成為「心血管殺手」，分享4步驟自我檢測。 圖：北市消防局提供

[Newtalk新聞] 今（25）日受到東北季風影響，中央氣象署指出，北部及宜花地區溫度下降，隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，台北市政府消防局提醒，氣溫短時間大幅下降會提高急性腦中風與心肌梗塞的發生機率，並提出4步驟自我檢測。

台北市政府消防局指出，受到東北季風影響，日夜溫差恐飆破10度，溫差劇烈變化將成為「心血管殺手」，急性腦中風、心肌梗塞風險驟增，呼籲民眾絕對不可輕忽。

北市消防局引述德國權威研究，只要氣溫在24小時內下降超過2.9°C，中風機率就會立刻攀升為平常的1.1倍；若本身是患有三高、心房顫動、有吸菸習慣或腦中風家族史的高風險族群，風險係數更會飆升至1.3倍，等於風險暴增近3成。

同時北市消防局教導民眾謹記國際通用的「辛辛那提中風指標（FAST）」口訣：

F（Face）：微笑，臉部是否不對稱？

A（Arm）：舉手，雙手平舉時是否有一側無力？

S（Speech）：說你好，說話是否清楚、有無突然口齒不清？

T（Time）：只要發現無法做到任一動作，記下發生的時間，立即撥打119就醫！

消防局醫療指導醫師提醒，若突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗等症狀時，則有可能是急性心肌梗塞，為冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時可能造成病人到院前心跳停止。目前醫學指引要求，從病人到院至打通血管，必須在90分鐘內完成，才能真正降低死亡率與後續心臟衰竭風險。

