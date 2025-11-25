東北季風增強今晚降溫！消防局籲防範腦中風、心肌梗塞 4步驟自我檢測

【記者江孟謙／台北報導】氣象署天氣預報，今天（25日）受到東北季風影響，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度。

北市政府消防局提醒，氣溫短時間大幅下降會提高急性腦中風與心肌梗塞的發生機率，尤其是高齡者及具有「三高」病史者，更需留意身體警訊，避免在早晚低溫時外出運動，並做好血壓監測及規律用藥。

根據德國一項研究指出，氣溫在24小時內下降2.9°C時中風之風險增為1.1倍；若患者本身具心血管高風險因子（包含三高、心房顫動、吸菸、體重過重、缺乏運動習慣，甚至有腦中風家族史等），風險更會增為1.3倍。若民眾發現家人突然出現「手腳無力、臉部歪斜、口齒不清」等症狀，疑似中風徵兆，請立即使用辛辛那提中風指標（FAST）快速自我檢查：

F（Face）：微笑，臉部是否不對稱？

A（Arm）：舉手，雙手平舉時是否有一側無力？

S（Speech）：說你好，說話是否清楚、有無突然口齒不清？

T（Time）：只要發現無法做到任一動作，記下發生的時間，立即撥打119就醫！

消防局醫療指導醫師也叮嚀，若突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗等症狀時，則有可能是急性心肌梗塞，為冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時可能造成病人到院前心跳停止，依照目前的治療指引建議，從病人抵達急診起算直到打通血管為止，應該在90分鐘內完成。

消防局表示，坐上救護車就是急救的開始，「即時」接受治療除了降低死亡率，也能避免日後心臟衰竭的機會。除立刻通報119儘速送醫，也呼籲民眾尊重救護人員專業建議，救護車會將病人護送到最適當的醫療機構，請勿指定送特定醫院。

消防局建議使用辛辛那提中風指標自我檢測。翻攝畫面

