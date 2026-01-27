東北季風增強伴隨華南雲雨區東移 北東有雨、中部以北低溫15度

台北二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(27)日東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天(28日)晨大臺北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，北部及東半部高溫稍降約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度；入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請適時添加衣物；若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，18至21度，金門陰時多雲，13至18度，馬祖陰短暫雨，11至15度。

氣象署指出，今日上午起東北風增強，桃園至臺南、臺東、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；而且今日臺東、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

