東北季風增強北台灣轉濕涼 2波冷空氣接力「這2天有望追雪」過耶誕節

今（21日）冬至，北台灣受到東北季風增強影響轉濕涼。（本刊資料照）

今（21日）冬至，北台灣受到東北季風增強影響轉濕涼，氣象專家吳德榮指出，今迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼，提醒外出記得帶傘；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。

中央氣象署指出，今東北季風增強、濕涼有感，除了北台灣降雨增加，中南部早晚也偏涼、日夜溫差大，明（22日）東北季風逐漸減弱，北台灣氣溫略回升，降雨範圍縮小，僅大台北山區、基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

另外，天氣專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，週三（24日）下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久，且比前波稍強，但仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降，提醒這波冷空氣持續時間較長，民眾應提前做好保暖準備。

廣告 廣告

另一波冷空氣將逐漸南下，北台灣迎風面地區雨勢明顯，氣溫轉濕涼微冷；中南部雲量略增，氣溫稍降，山區也可能有零星降雨。值得關注的是，下週三至週四中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水、結冰等機率，讓冬季氣息更加明顯，有望這兩天追雪，不過還請留意路面溼滑、注意安全。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導

肉身擋下不是保全！北捷遇難英雄「真實身分曝光」 友人不捨曝生前暖事：應入忠烈祠

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

小偉出手了？控館長逼「X館嫂2次」看性愛片 新北勞工局證實接獲申訴