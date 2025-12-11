東北季風增強北部整天濕涼 中南部日夜溫差大

中央氣象署表示，今天(12日)受到東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，西半部及東北部低溫約攝氏15至18度，花、東地區低溫約19度，白天北部、東北部及東部高溫可來到約21至24度，其他地區可達26至28度，中南部日夜溫差較大。

此外，由於東北風偏強，台南至桃園、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生，海邊活動需提高警覺。 (編輯:柳向華)