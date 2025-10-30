東北季風增強轉涼！低溫下探19度 下週一雨勢擴大

今日鋒面通過加上東北季風增強，天氣轉涼。（圖／劉耿豪攝）

氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨台灣北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，東北部、東部地區及馬祖亦有零星短暫陣雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象專家林得恩表示，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜蘭地區，今天還會再加上花、東地區；而，中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到11月7日（下週五）或11月8日（下週六）才有逐漸減弱的趨勢。

另一方面，在氣溫變化部份，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，今晚至明晨，最低溫有機會來到18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫依舊高溫，但是日夜溫差增大，請多留意天氣變化資訊，適時調整衣物。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大；北台轉涼，中南部白天熱早晚涼；水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，中南部晴時多雲。

各地區氣溫為：北部20至27度、中部21至32度、南部21至34度、東部19至29度。

最新模式模擬顯示，週六至下週二（1至4日）皆受「東北季風」影響；週末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱早晚涼；下週一、二（3、4日）水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。下週三、四（5、6日）起另一波「東北季風」再影響，冷空氣仍偏弱。

