東北季風增強迎風面降雨增 中部以北降溫明顯

中央氣象署表示，今(3)日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

氣象署指出，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨日下降，北台灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化；這波東北季風預計會影響至週五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花、東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼。

離島天氣：澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。

氣象署說，由於東北風明顯增強，台南以北至桃園、基隆北海岸、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請注意安全。

