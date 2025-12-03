東北季風增強！ 低溫「下探12度」 中部高山有望降雪

東北季風增強，全台氣溫溜滑梯。（示意圖／東森新聞）





東北季風增強，全台氣溫溜滑梯，尤其中部以北、東部地區最有感，提醒越晚越冷，入夜到明天清晨最低溫可能下探12度，3500公尺高山，只要水氣夠多，有降雪機會。氣象署預估這波要到周末才回溫，提醒空氣品質也不好，空污「橘色警戒」亮三天。

冷風颼颼，行人機車族厚外套、毛帽、手套又出動，星期三開始氣溫驟降，越晚越有感，而且接下來幾天還會更冷。

有沒有很常覺得台灣降溫讓人摸不著頭緒，上週末還在穿短袖，星期二最高溫也還有25到28度，星期三馬上變厚外套穿搭。而這一波受到東北季風影響，最低溫更可能下探12度。

氣象署預估，最冷時機點就在周三入夜到周四清晨，北部山區及西半部空曠處有12至14度低溫，3500公尺高山甚至有降雪機率。氣象署預報員朱美霖：「在溫度及水氣條件的配合下，主要以今天（12／3）的零星降雪為主。」

一路冷到周末才回溫，南部地區要注意日夜溫差大，下周一、二則又會有另一波東北季風影響。氣象署預報員朱美霖：「（下一波）東北季風影響，主要是在北台灣白天氣溫，略為下降1－2度左右，感受上面北台灣會比較偏涼到舒適。」

雨量方面，則是先濕後乾再轉濕，水氣在周三晚間達到高峰後，四五北東山區零星降雨，周末各地多雲到晴，但下周一、二，北部又會是濕冷天氣。氣象署預報員朱美霖：「周六周日偏東風影響之下，各地降雨方面，主要剩下迎風面的基隆北海岸，大台北山區，還有宜蘭花蓮這一帶，後續下一波東北季風影響之下，迎風面降雨又會再度增多。」

另外空氣品質方面，由於中國上游一帶出現污染物累積，東北季風挾帶南下，南部空氣品質亮橘燈，預估到週五、週六上午才會恢復到普通品質，近幾天出門記得戴口罩外套，才不會被冷到，又讓呼吸道髒到。

