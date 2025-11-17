東北季風增強 北台灣愈晚愈涼

（中央社台北17日電）交通部中央氣象署說，今天東北季風增強，將是入秋後抵達台灣最強一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約攝氏21到24度，晚上會降到19、20度。

氣象署說，晚歸建議多添加衣物，至於其他地區早晚低溫20到22度，白天仍較舒適溫暖，高溫約26到30度。

降雨方面，氣象署表示，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生機率。

此外，桃園以北其他地區有短暫雨，竹苗及花蓮為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴天氣。

能見度部分，清晨雲林到高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，嘉南地區已或將出現能見度不足200公尺，駕駛須注意路況安全。

離島天氣，澎湖多雲，21到24度；金門晴時多雲，19到25度；馬祖陰天，17到21度。

風力方面，東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，除沿海地區，部分內陸地區風力也偏強，戶外作業或活動須留意安全。（編輯：方沛清/李明宗）1141117