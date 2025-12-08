東北季風增強 北台灣濕涼迎風面局部大雨

中央氣象署表示，今天(9日)天氣持續受到東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，而其他地區則仍可見陽光、為晴到多雲的天氣。

氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為攝氏17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21至23度，而其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖早晚涼，日夜溫差較大。

風浪方面，嘉義以北、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風６級以上或陣風８級以上強風發生，東半部及恆春半島沿海並有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。