東北季風增強！北宜下探19度 回溫時間曝

台灣天氣入秋時雨。廖瑞祥攝



氣象署表示，昨晚至今（10/31）鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭最為陰雨，氣溫也會下降，清晨可能下探19、20度，至於中南部仍然是多雲到晴的穩定天氣，但白天氣溫雖高，夜裡、晨間也比較涼，下探21-23度，這波東北季風預計11/4逐漸減弱，屆時氣溫又會明顯回升。

氣象署說明，今白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北臺灣整天氣溫約21至26度，其他地區低溫22至24度，高溫27至32度；澎湖23至25度，金門22至26度，馬祖20至23度。

10/31早上各地天氣。氣象署提供

此外，氣象署今晨發布陸上強風特報，東北風偏強，31日晨至1日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

10/31陸上強風特報。氣象署提供

週末天氣的部分，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新模式模擬顯示，週六至下週二（11/1-11/4）皆受「東北季風」影響；週末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱早晚涼。

下週天氣方面，吳德榮表示，下週一、二（11/3-11/4）水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。下週三、四（11/5-11/6）起另一波「東北季風」再影響，冷空氣仍偏弱。

