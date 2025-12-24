東北季風增強！北東稍降溫 約16至24度

台北市 / 綜合報導

一起來關心天氣資訊了，來看到墾丁海面上空有點雲層，今天東北季風增強，北部及東北部氣溫稍微下降。各地低溫大約16到19度，高溫北部地區有24度，南部甚至到28度。晚上北部及東北部地區有短暫雨勢。

明天耶誕節是濕濕冷冷的天氣，有機會迎來，入冬第2波「大陸冷氣團」，會一直冷到周末；北部最低溫可能會來到12度，中南部地區，白天舒適、早晚比較冷。而明天冷空氣南下全台有雨，尤其北部東半部，降雨比較顯著。提醒出門要攜帶雨具。另外，明日清晨西半部地區，容易有霧影響能見度，行車請注意特別安全。

