東北季風增強！北東轉濕冷下探14度 1圖看懂未來一週「最冷時刻」

生活中心／許智超報導

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享未來一週氣溫預測。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

今（3）日東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享未來一週氣溫預測，今晚至明日是最冷時刻，各地低溫14-16度，而南北天氣及溫度差異甚大，因此南來北往的民眾要多加注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出從今日起至下週二各國氣溫走勢預測圖，並表示東北季風逐漸增強並帶有水氣，各地氣溫逐漸下降，今晚至明日是最冷時刻，各地低溫14-16度，迎風面北部、宜花全天濕冷，中部、南部維持晴朗或多雲，白天涼爽舒適，夜晚清晨也會感覺到寒意，南北天氣及溫度差異甚大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日至週五東北季風增強，北部、東半部下雨降溫，其餘各地大致乾冷，週六起小幅回溫，各地暖熱、晴朗，僅東北部有短暫陣雨。

中央氣象署說明，今東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

氣溫方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨日下降，北台灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右；這波東北季風預計會影響至週五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花、東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些；離島天氣：澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。

