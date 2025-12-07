即時中心／綜合報導

東北季風今（8）日增強，中央氣象署指出，北部及宜蘭天氣稍轉涼，各地早晚低溫約16至19度。迎風面基隆北海岸、大台北及宜蘭等地將有陣雨，並有機會出現局部大雨；桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨。

氣象署說明，由於東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，而各地早晚低溫約16至19度，局部地區溫度會再更低一些，早出晚歸請適時增添衣物。

廣告 廣告

迎風面基隆北海岸、大台北及宜蘭地區將有陣雨，並有機會出現局部大雨；桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，苗栗以南地區則為多雲到晴。

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，20至23度，金門晴時多雲，17至23度，馬祖晴時多雲，16至19度。

今日東北風增強，桃園至台南、恆春半島及各離島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，而且在東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，在沿海地區活動請注意安全。另外，清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

快新聞／東北季風增強！北部迎風面將轉雨 低溫下探16度

本週天氣概況。（圖／氣象署提供）





原文出處：快新聞／東北季風增強！北部迎風面將轉雨 低溫下探16度

更多民視新聞報導

最新／遲沒回家還斷聯！家人、同事急尋台中男 竟陳屍自家停車場

俄烏戰爭「非常接近」停止！美方指「2大未決問題」 克宮盼徹底修改

整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

