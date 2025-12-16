東北季風增強！北部、東半部變天轉雨 週末雨區擴全台

今天(17日)清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，白天起東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

林得恩指出，雨神準備長期滯留。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，「雨神，準備long stay！」今、明2日（12/17、12/18）天氣受東北季風影響，迎風面降雨機率增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。

林得恩表示，週五（12/19）至週六（12/20），由於東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

林得恩提醒，週日（12/21）東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴。整個環境的降雨變化，可能要等到下週一（12/22）之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

週五、周六水氣增加，全台各地都有降雨機率。（圖／中央氣象署）

