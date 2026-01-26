東北季風增強 各地有雨轉溼涼

國科會攜手國立高雄科技大學舉辦「TechGiCS女婕思好科技-科技交流分享會」，深化女性科技人才向下扎根，吸引眾多高中職女學生參與活動，體驗科技實作場域及並且開拓未來視野。今年交流活動以「CodeMyFuture登入AI世界：未來，由你啟動」為主題，也特地安排未來女力實地參訪高科大半導體製程、設備人才培育基地。高科大由即將就任的第三任校長吳忠信代表歡迎未來女婕思蒞校參與活動，也期待更多女性科技人才投入，創造台灣產業的光彩前景。一整日的活動，包含由TechGICS培力的學員透過短講來分享實務經驗、學習歷程，幫助女性青年具體理解AI科技如何進入工作場域，並且建立未來的學習方向；另一方面則由不同世代的女力（大小女生）對話分享，進一步帶動經驗的交流。二○二六年度TechGICS交 ...

台灣新生報 ・ 23 小時前