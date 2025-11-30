東北季風增強 周二起降溫轉溼冷

今天白天之後，氣溫回顯回暖，但西半部水氣稍稍增加、雲層變厚，局部會下起短暫雨。明天開始，風向轉為偏東到東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有短暫雨；要特別關注的是，星期二開始，有一波新的東北季風南下，水氣又充沛，從降雨趨勢圖來看，桃園以北、東半部都會有局部短暫雨，這波東北季風預估星期二、星期三最強，因此這兩天雨勢最明顯，可能會影響到星期五。

馬路上還看的到有人拿傘遮陽，不過這傘很快就會有其他用途了，因為周二開始，帶著豐沛水氣的東北季風就要報到。氣象署預報員曾昭誠：「禮拜二晚上開始，大陸這邊有一個冷高壓逐漸南下，北台灣附近的風向，會開始轉為比較偏東北風，在這時候北部跟宜蘭的溫度，首先會開始降低，其他地方在禮拜三 還有禮拜四，這段時間，溫度也是會慢慢開始下降，各地早晚也會回到比較偏涼的溫度。」

天氣轉濕冷，不止這波鋒面影響，位在台灣西南方的天琴颱風，外圍環流帶來的水氣，也是原因之一。氣象署預報員曾昭誠：「天琴颱風的水氣，到了中高層之後，大概到了這個位置，到了這個位置之後，就會開始逐漸地朝台灣這邊靠近，所以可能今天中午過後，目前正在福建沿海的這個雲系，會慢慢地通過台灣的上空，所以在(11，30)中午，一直到下午 晚上這段時間，可能西半部地區，會有一些零星的降雨發生。」

周二晚上北部溫度將會下降到只剩1開頭，且基隆北海岸、宜蘭蘇澳雨量會特別明顯，北部和東部民眾一定要特別留意天氣變化。

