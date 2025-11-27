東北季風增強 周五北部低溫13℃
東北季風增強 北部東北部越晚越冷
天琴颱風輸送水氣 往中南半島移動
周末氣溫回升 下周一再變天
明北部低溫13℃ 高溫約20~22℃
周末東北季風減弱 各地低溫14~19℃
周休好天氣 北海岸.中部偶爾降雨
恆春半島中南部山區 明零星短暫雨
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一週3波東北季風南下！明晨低溫下探14度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、新頭殼 ・ 6 小時前
明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝
氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、...CTWANT ・ 12 小時前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 1 天前
強冷空氣下週殺到「強度探冷氣團」 日夜溫差達10度
近期東北季風為北台灣帶來有感濕冷，類似天氣將持續到本週末，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，12月起將有1波冷空氣南下，強度上看大陸冷氣團等級，可能出現今冬最有感降溫。中天新聞網 ・ 5 小時前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 1 天前
最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷空氣連兩波！東北季風接力襲台 北台灣週三開始又濕又冷
氣象署表示，隨著東北季風逐漸減弱，週末天氣好轉，各地多雲到晴，可見陽光，僅恆春半島仍有局部短暫雨；週日則需留意基隆北海岸與中部以北山區有短暫降雨機會。不過，下週一（12月2日）起，另一波東北季風南下，氣溫再度下滑。氣象署指出，北部地區高溫將由週末的27至28度降...CTWANT ・ 1 小時前
今最低溫只剩10度！回暖時間曝光 下週東北季風恐再發威
受到東北季風影響，今（27）日清晨各地溫度仍偏低，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天仍受到東北季風影響，整體氣溫變化不大，到了週末東北季風減弱，各地氣溫將回升，北部及東部高溫上看26度。下週天氣主要還是要看東北季風強弱變化。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
冷空氣急襲北台！今晚水氣增多 北東轉雨迎來濕涼天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（26）日清晨在東北季風增強之下，北台灣各地氣溫明顯下降，多處低溫落在14至16度， […]引新聞 ・ 1 天前
要變天了！今晚全台多地轉雨體感濕涼 降雨熱區曝光
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風來襲！多地空品亮橘燈 晚起恐有降雨
即時中心／林耿郁報導今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，白天北部及宜花地區高溫為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。民視 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週四 (11/27) 天琴颱風南海活動無影響，外圍高空雲系北上帶水氣
明天天氣如何？ 週四(27日)另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方、東方海域才會有比較明顯的雲雨帶形成，但是大致也是往東遠離，對台灣陸地天氣的影響有限，預估僅有大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，中南部仍是維持雲量偏多的天氣型態。到了後天週五(28日)台灣以東海域的雲雨帶逐漸往東離開，台灣附近又會受到東北季風較乾空氣影響，除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他大部分地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態。 週四(27日)白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19-21度，中南部及花東地區高溫也只有22-24度之間，明顯較為偏涼，週四晚到週五(28日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能再度降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間。後天週五(28日)東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20-22度，中南部及花東地區高溫則是在23-26度左右，夜晚到週六(29日)清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區可能降到17度上下。 週末期間(29-30日)東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24-26度，中部及花東回升到26-28度，南部高溫可能到29-30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯，早出晚歸的朋友要特別注意，並且留意身體健康。 展望下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大，都要持續注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
明清晨低溫恐下探14度！兩波東北季風接力 雨區曝光
中央氣象署預報，未來一週將有兩波東北季風接力影響台灣，加上南海天琴颱風外圍水氣加持，北台灣降雨明顯。中天新聞網 ・ 6 小時前
今北東短暫雨！明起迎3天好天氣 下週又變天
受東北季風影響，中央氣象署表示，今（27）日北台灣及東半部將出現明顯降雨，氣溫也呈現早晚偏涼、白天稍增溫的型態。民眾外出建議攜帶雨具並留意溫差。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
天琴颱風增強中颱！今晨冷剩10.5℃破紀錄 「這幾區」要帶傘
【高沛生／綜合報導】東北季風持續影響，全台清晨偏涼，新竹縣關西鎮今晨出現全台最低10.5°C，連續兩天刷新今年入秋以來新低。氣象署預報員張承傳接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，水氣略增，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，外出建議備傘；周末東北季風減弱，白天氣溫將回升，但日夜溫差依舊偏大。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
今晨最低溫11.7度 明日東北季風挾水氣報到 北部濕冷到週五
今年第27號颱風「天琴」昨日（11/25）晚間10時20分正式發展為輕度颱風，目前以每小時36公里速度向西北西前進，對台無直接影響。氣象專家林得恩提醒，今日在東北季風影響下，各地氣溫續降，晚間水氣增多，北台灣重回濕涼天氣，預計北部、東半部及恆春半島將出現局部短暫雨，提醒民眾外出務必攜帶雨具。太報 ・ 1 天前