東北季風增強！基隆北海岸、宜蘭慎防較大雨勢 中南部日夜溫差大

東北季風增強，今天北台濕涼，提醒民眾外出務必攜帶雨具備用。

[Newtalk新聞] 今（21）日東北季風明顯增強，氣象署指出，新竹以北及東半部地區雲量增加，普遍有零星或局部短暫降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天降雨機率偏高，並不排除出現局部較大雨勢，提醒民眾外出務必攜帶雨具備用，至於苗栗以南地區，天氣型態相對穩定，為多雲到晴。

氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫下滑至19至21度，整天感受濕涼；其他地區高溫變化不大，約24至27度，感覺仍偏溫暖舒適。不過，各地清晨及夜晚低溫普遍落在16至19度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的民眾應適時增添衣物，避免著涼；離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫19至22度；金門晴時多雲，14至21度；馬祖多雲時晴，14至17度。

此外，今晨台灣西半部局部地區出現霧或低雲，影響能見度，其中雲林至屏東地區已或可能出現能見度不足200公尺的情形，桃園一帶能見度也偏低，駕駛人行車務必提高警覺、注意路況安全。

風浪部分，東北風顯著增強，今日台南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島沿海及各離島，易出現平均風力6級以上或陣風8級以上的強風。另自下午起，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，從事海邊或海上活動的民眾應特別留意安全。

在空氣品質方面，環境部預報指出，東北季風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物較易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵，影響空氣品質與能見度。今日竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，其中馬祖與金門短時間內不排除達到紅色警示，敏感族群應減少戶外活動並做好防護。

