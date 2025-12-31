東北季風增強 大陸冷氣團接連來襲 提醒漁民朋友做好防寒措施

▲魚塭池水加高。

【記者 王雯玲／高雄 報導】依據中央氣象署預測指出，12/30(二)至元旦東北季風增強，各地氣溫再下降，1/2(五)至1/3(六)再受大陸冷氣團影響，中南部日夜溫差大，南部地區將出現14°C左右的最低氣溫，高雄市政府海洋局說明，受冷氣團影響，恐造成養殖漁業災情及漁產物損失，提醒漁民朋友應留意防範，並事先做好準備以防寒害，同時也籲請漁民進行防寒工作時也要注意自身的保暖，並隨時注意氣象預報防患未然

▲魚塭搭建防風棚。

海洋局籲請養殖業者加強寒害防範措施如下：一、於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。二、低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。三、在氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。四、低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低之速度，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，俾減輕養殖物受寒死亡。五、必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。六、低溫與寒流過後，浮於水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

海洋局表示近年天氣異常變化難測，提醒養殖朋友應確實做好防寒措施，更要積極參與養殖漁業天然災害保險，倘有發生災情，請漁民儘速向魚塭所在地區公所通報。海洋局也將透過簡訊、line群組及魚塭查報員提醒漁民團體注意低溫變化以預為因應並掌握狀況。（圖／記者王雯玲翻攝）