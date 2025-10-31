東北季風增強！ 專家：北台灣週末短暫陣雨、氣溫偏涼
即時中心／温芸萱報導
氣象專家吳聖宇今（31）日在臉書表示，東北季風增強，週末迎風面包括基隆北海岸、北部山區、宜蘭、花東及恆春半島將有短暫陣雨，北台灣氣溫偏涼，苗栗以北白天高溫23-25度，中北部空曠地區夜晚低溫17-19度，市區約19-21度。中南部日夜溫差大，白天高溫仍可達30度以上。沿海及離島地區有6-8級強陣風。並推測下週二、三東北季風略減弱，但北部及東半部仍可能有降雨，需留意氣溫轉涼及強風。
氣象專家吳聖宇今日在臉書發文指出，東北季風增強，本週末迎風面地區將出現短暫陣雨，北台灣氣溫也會偏涼。
吳聖宇表示，隨著微弱鋒面昨晚到今晨快速掠過台灣附近，東北季風自今晨起逐漸抵達北台灣。以台北氣象站觀測，風向由西南轉西北再轉偏北風，風力也逐步增強，陣風可達4至5級，顯示鋒面通過及東北季風到來的過程。降雨方面，主要集中在北部山區，由於地形抬升作用，山區降雨明顯，但平地降雨有限。清晨最低溫出現在花東縱谷，如壽豐鯉魚潭19.9度、光復20.0度、富里20.5度，與縱谷低窪空氣堆積有關。
吳聖宇指出，今天降雨將主要出現在迎風面，包括基隆北海岸、大台北東側、北部山區、宜蘭、花東及恆春半島，水氣有限，降雨量普遍不多，僅局部單點累積稍高。北部平地以多雲到陰為主，中南部多雲到晴，是典型的東北季風型降雨分布。白天北台灣明顯轉涼，苗栗以北至宜蘭白天高溫約24-26度，風大地區感受更涼；花東高溫26-28度，中部28-30度，南部30-32度。今晚至明晨，中北部及東北部市區低溫約20度，空曠地區可降至17-19度，南部及花東市區低溫22-24度，空曠地區20-22度，需注意早晚涼意。沿海及離島地區可能出現6-8級強陣風。
接著，吳聖宇推測，週末假期（11月1-2日）至下週一（11月3日），東北季風持續影響台灣，迎風面雲量偏厚，仍有局部短暫陣雨機會；南投以南山區中午過後仍可能因熱力雲發展帶來局部降雨，其他地區則多雲到晴，中南部平地天氣穩定，適合安排戶外活動。北台灣全天偏涼，苗栗以北至宜蘭白天高溫23-25度，花東26-28度，中南部仍可達30度以上。夜間低溫中北部、東北部空曠地區17-19度，市區19-21度；花東空曠地19-21度，市區21-23度；南部空曠地20-22度，市區22-24度。沿海及離島仍需注意6-8級強陣風及海上風浪。
吳聖宇表示，下週二、三（4-5日），東北季風略減弱，但中高層短波槽東移，伴隨華南雲雨帶水氣可能為北部、東半部帶來降雨增加，中部亦有局部降雨機會。下週三晚間東北季風將再增強，降雨範圍回縮至迎風面地形，雨量減少，北台灣仍偏涼，其餘地區日夜溫差大。
最後，吳聖宇提醒，未來幾天可持續觀察菲律賓東南方熱帶擾動發展，雖可能成熱帶低壓或輕度颱風，但直接威脅台灣機率偏低。若系統移動緯度偏低或範圍有限，對台灣天氣影響不大，民眾無需過度擔心，只需持續關注預報更新。
原文出處：快新聞／東北季風增強！ 專家：北台灣週末短暫陣雨、氣溫偏涼
更多民視新聞報導
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」！ 律師：一人對抗141國比慈禧荒唐
挨轟「禿頭戴髮片」氣炸了！ 黃國昌狂撥「烏黑秀髮」求記者鑑定
送死別人去？以色列20萬極端教徒上街示威 要求續享「免當兵」特權
其他人也在看
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
入秋以來最大降溫！東北季風恐影響至下週六 北台3地區低溫下探18度
中央氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北臺灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 14 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 55 分鐘前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 18 小時前
週末入秋以來最冷！北台灣首度叩關1字頭
氣象署指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星...CTWANT ・ 2 小時前
PFAS污染恐影響健康！專家提醒日常生活避毒秘訣
前幾年日本大阪發生地下水及河川污染事件，當地上千民眾血液檢驗結果發現過量全氟／多氟烷基物質（PFAS）數值超標。 長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海指出，PFAS是人工化合物，可細分為PFOA、PFOS、PFHxS及PFNA等，種類多達1.5萬以上，具有耐高溫及化學穩定性，可以防水、防油、防汙，廣泛應用於工業及消費品中，像是Goretex衣服、防油紙袋、鐵氟龍不沾鍋塗層。 由於PFAS具有不易分解的特性，除了造成環境汙染，也會導致健康危害，根據美國國家健康營養調查報告發現，98％的美國人血液中都含有PFAS。PFAS的人體半衰期為3.2～5.4年，進入人體後，會分布在肝、腎、血液、甚至胎盤中，容易造成血脂異常、肝功能異常，以及增加新生兒體重降低、懷孕婦女罹患高血壓或子癲前症的風險；動物實驗則顯示，會增加腎臟癌及睪丸癌風險。 顏教授小提醒：日常生活中盡量不要使用防油紙袋，若使用不沾鍋，應避免高溫空燒及刮傷鍋面，如果鍋面出現刮痕，一定要汰換。 （本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·不只塑膠害罹癌率up！她常春月刊 ・ 3 小時前
短暫好天氣結束！今晚鋒面報到「北台灣連5天濕冷」 下周三東北季風再南下
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導經過短短2天回溫後，北台灣天氣將再度濕冷，今（30）日晚間將再度迎來另一波鋒面，東北季風增強，讓北台灣降雨量將逐漸增加...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
一分鐘報天氣 / 週四 (10/30) 季風短暫減弱轉偏東風環境 東半部雲量仍多局部短暫雨
明天天氣如何？ 明天(30日)東北季風就會減弱，結束長達十日左右的連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面的大臺北東側、東半部地區仍會有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後則要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨影響。早晚氣溫變化不大，仍較偏低涼爽，白天高溫則會進一步回升，主要是北部高溫將會回到28-29度左右，相較過去這段時間來說會暖熱許多，會變成日夜溫差比較大的氣溫型態。 很快地週五(31日)又會有東北季風再度南下影響，在清晨到上午期間微弱鋒面偏北掠過，因此苗栗以北會先有局部短暫陣雨影響，後續白天期間東北季風接著持續南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。 週末期間東北季風持續影響，目前預報的水氣並不多，降雨較侷限於迎風面地形上，也就是基隆北海岸、大臺北山區，東半部至恆春半島地區會比較容易受到影響，西半部地區大致維持晴到多雲天氣，山區附近仍要注意午後陣雨影響。氣溫型態則與最近幾天東北季風影響時沒有太大差異，早晚低溫普遍仍是在19-21度，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部約22-24度，中南部30-32度。 下週的天氣暫時仍是以東北季風強弱變化影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展趨勢，目前的大方向來看是西行通過菲律賓附近機會最高，因此直接影響的機會較低，但是否會有間接的外圍雲系水氣影響，則要再觀察後續預報的強度、路徑如何。氣溫方面暫時還沒有明顯的冷空氣南下，都與近期相似。 以上氣象由天氣風險 / 歐宗學 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
沒公德心! 嬰兒尿布.嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸
社會中心／洪巧璇、張智凱 台北報導把嬰兒尿布還有嘔吐物丟在店門口，真的太沒公德心！台北市西門町商圈就有業者PO文表示，有遊客在店門前，幫嬰兒換尿布、清嘔吐物，結果卻將這些垃圾留在騎樓，讓店家家最氣的是，明明門口就有垃圾桶，遊客不拿去丟，反而還要店家幫忙善後。店家門口前，一家人推著嬰兒車，忙著幫小孩子換尿布、清理嘔吐物，但沒多久，人走了，卻把垃圾留在門口，店家看到這景象，真的好生氣。門口滿地都是散發嘔吐味的衛生紙，甚至連嬰兒尿布上的排泄物，也被扔在地上，業者只能摸摸鼻子，幫遊客善後，因為如果不馬上清理惡臭，店家生意也會受到影響。事發在台北市西門町商圈店家Po文，明明門口外就有垃圾桶，遊客卻還是將孩子的穢物，全部丟在騎樓，業者氣得表示，垃圾是要等誰來處理，認為這樣的行為，真的很沒品。沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品民視記者洪巧璇：「為了方便民眾丟垃圾，也避免垃圾被隨手一扔，因此只要走個幾步路，後方其實還有另外一個垃圾桶，可以讓民眾丟垃圾，在西門町商圈要找到垃圾桶，其實並不難。」遊客：「跟旁邊一樣啊有垃圾桶，有垃圾桶了還是丟在路上，我覺得這樣的做法很不好，明明就有垃圾桶，西門町垃圾桶其實是夠的，如果跟東區啊跟其他地方比的話，其實這邊垃圾桶還滿多的。」外籍遊客：「垃圾桶很少很難找，有時候我們手上拎著一個垃圾想要扔，都很難找到垃圾桶，如果垃圾桶是多的話，他們就會丟在垃圾桶不會隨便丟。」沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品不管怎樣，自己的垃圾就要自己帶走，西門町觀光熱區丟人現眼，也讓台灣形象受損。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品 更多民視新聞報導無執照隔空幫豬看診？王姓獸醫佐已回國 台中地檢署：訊畢已諭知請回淡海輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警循線逮犯嫌送辦碧潭誘2女溺斃！夫稱100分、小姑讚溫柔 陸配淚灑法庭惹眾鼻酸民視影音 ・ 1 天前
中市廚餘僅3地可掩埋 議員質疑未設防水塑膠布及污水引流管恐汙染環境
廚餘遭疑是此次台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨議員質疑目前環保局已修改廚餘改為焚化，但仍有沙鹿、文山、后里三處掩埋場要掩埋，但據了解底部並無鋪設防水塑膠布及沼氣、污水引流管，萬一污染土地該如何；環保局長陳宏益對此表示，中央有說原有文山、霧峰、后里掩埋場有缺失會改善，對於廚餘掩埋由12處修改為3自由時報 ・ 22 小時前
霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口
台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟，每天上百噸的廚餘無處可去，時代力量台中黨部拍下，霧峰象鼻坑的掩埋場，變成將近300噸的廚餘海，掩埋場下游3公里，就是取水口，甚至已經出現溢流的狀況，由於霧峰居民大多還是使用地下水，擔心餿水滲入土壤，汙染水源，30號台中市議會質詢，議員不分黨派輪番砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，形成另一種「燕圾湖」，另外有議員質疑廚餘覆土是否合乎規定，環保局長陳宏益被逼問之下，坦言第一時間來不及處理。 霧峰廚餘掩埋場，空拍畫面曝光，現場累積300公噸廚餘，形成一片廚餘海，霧峰掩埋場，從10月24號一直到28號，陸續倒了3百公噸廚餘，但廚餘坑旁邊2百公尺就是烏溪，下游3公里處就是取水口，在霧峰地區多數民眾日常，還是使用地下水，如今上游被大量倒廚餘，甚至已經出現，水源溢流的狀況，擔心水源會遭污染。時代力量台中黨部執行長鄒明諺說：「餿水滲入倒土壤後，肯定會影響到我們霧峰居民的民生用水和農業用水。」台中爆發非洲豬瘟，中央下令禁止餵廚餘，市府一開始決定將廚餘掩埋，被質疑為何不焚化，有議員砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，痛批根本是另一種「燕圾湖」，議員江和樹更質疑，霧峰廚餘坑，深度近兩層樓高，廚餘倒到快滿出來，是否有依照規定做掩埋，環保局長陳宏益被一再逼問下坦言。台中市議員江和樹(眾)VS.台中市環保局長陳宏益說：「中央的規定是每50公分要覆土30公分，你有這麼做嗎，有照規定做嗎，那個地方，第一時間應該沒辦法，第一時間因為車一直進來。」環保局處理廚餘的作為，議會上不分黨派輪番砲轟，中市府螺絲掉滿地。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前