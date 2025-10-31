東北季風增強！ 專家：北台灣週末短暫陣雨、氣溫偏涼

即時中心／温芸萱報導

氣象專家吳聖宇今（31）日在臉書表示，東北季風增強，週末迎風面包括基隆北海岸、北部山區、宜蘭、花東及恆春半島將有短暫陣雨，北台灣氣溫偏涼，苗栗以北白天高溫23-25度，中北部空曠地區夜晚低溫17-19度，市區約19-21度。中南部日夜溫差大，白天高溫仍可達30度以上。沿海及離島地區有6-8級強陣風。並推測下週二、三東北季風略減弱，但北部及東半部仍可能有降雨，需留意氣溫轉涼及強風。

氣象專家吳聖宇今日在臉書發文指出，東北季風增強，本週末迎風面地區將出現短暫陣雨，北台灣氣溫也會偏涼。

吳聖宇表示，隨著微弱鋒面昨晚到今晨快速掠過台灣附近，東北季風自今晨起逐漸抵達北台灣。以台北氣象站觀測，風向由西南轉西北再轉偏北風，風力也逐步增強，陣風可達4至5級，顯示鋒面通過及東北季風到來的過程。降雨方面，主要集中在北部山區，由於地形抬升作用，山區降雨明顯，但平地降雨有限。清晨最低溫出現在花東縱谷，如壽豐鯉魚潭19.9度、光復20.0度、富里20.5度，與縱谷低窪空氣堆積有關。

吳聖宇指出，今天降雨將主要出現在迎風面，包括基隆北海岸、大台北東側、北部山區、宜蘭、花東及恆春半島，水氣有限，降雨量普遍不多，僅局部單點累積稍高。北部平地以多雲到陰為主，中南部多雲到晴，是典型的東北季風型降雨分布。白天北台灣明顯轉涼，苗栗以北至宜蘭白天高溫約24-26度，風大地區感受更涼；花東高溫26-28度，中部28-30度，南部30-32度。今晚至明晨，中北部及東北部市區低溫約20度，空曠地區可降至17-19度，南部及花東市區低溫22-24度，空曠地區20-22度，需注意早晚涼意。沿海及離島地區可能出現6-8級強陣風。

接著，吳聖宇推測，週末假期（11月1-2日）至下週一（11月3日），東北季風持續影響台灣，迎風面雲量偏厚，仍有局部短暫陣雨機會；南投以南山區中午過後仍可能因熱力雲發展帶來局部降雨，其他地區則多雲到晴，中南部平地天氣穩定，適合安排戶外活動。北台灣全天偏涼，苗栗以北至宜蘭白天高溫23-25度，花東26-28度，中南部仍可達30度以上。夜間低溫中北部、東北部空曠地區17-19度，市區19-21度；花東空曠地19-21度，市區21-23度；南部空曠地20-22度，市區22-24度。沿海及離島仍需注意6-8級強陣風及海上風浪。

吳聖宇表示，下週二、三（4-5日），東北季風略減弱，但中高層短波槽東移，伴隨華南雲雨帶水氣可能為北部、東半部帶來降雨增加，中部亦有局部降雨機會。下週三晚間東北季風將再增強，降雨範圍回縮至迎風面地形，雨量減少，北台灣仍偏涼，其餘地區日夜溫差大。

最後，吳聖宇提醒，未來幾天可持續觀察菲律賓東南方熱帶擾動發展，雖可能成熱帶低壓或輕度颱風，但直接威脅台灣機率偏低。若系統移動緯度偏低或範圍有限，對台灣天氣影響不大，民眾無需過度擔心，只需持續關注預報更新。





