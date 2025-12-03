東北季風增強！專家：夜晚低溫下探12度、高山有降雪機率

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司分析師薛皓天在臉書指出，今（3）日受東北季風影響，中北部及東部偏冷、局部短暫陣雨，南部多雲到晴，白天高溫北部約20度、南部約25度。夜晚低溫可達12~14度，高山已有零星降雪機會。週四、週五天氣型態大致相同，北部及東部偶有短暫雨，中南部日夜溫差大。週末高壓出海轉偏東風，氣溫回升，北部23~25度，中南部26~28度。

薛皓天今日在臉書指出，受東北季風影響，今日中北部及東部天氣稍冷，局部地區有短暫陣雨，南部則多雲到晴、溫暖舒適。

薛皓天表示，今日中層以上大氣有槽線通過，水氣明顯，雲量增多，中部以北及東半部以陰時多雲為主，北部、東部迎風面局部有短暫陣雨；南部多雲，高溫約25度，整體感受較舒適。上午氣溫普遍比昨日下降，北部濕冷感明顯，白天高溫約20度。隨著夜晚東北季風增強，氣溫將下降，北部山區及西半部空曠處低溫可達12~14度，高山3500公尺以上地區上午已出現0至1度低溫，並有零星降雪機會。

本週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

接著，薛皓天指出，明日天氣維持受東北季風影響，中層以上仍有槽線通過，但底層較乾，北部、東部持續陰時多雲、偶有短暫陣雨；新竹以南則多雲到晴。苗栗及花蓮以北白天高溫約20度，感受偏涼；台中以南高溫約25度，整體舒適。夜間受輻射冷卻影響，平地空曠處低溫仍有12~14度，北部山區夜間低溫也在12~14度，市區低溫約15~17度，達大陸冷氣團標準機率不高。

至於週五，薛皓天推測，東北季風影響稍微減弱，各地天氣型態與週四類似，迎風面仍有地形性降雨，大台北及東部內陸偶有零星飄雨。氣溫隨大陸高壓逐漸減弱略回升，北、東部高溫約22度，中南部高溫約25~27度，西半部日夜溫差約10度。週末高壓出海並轉偏東風，東部基隆以南至台東多雲偶雨，其餘地區晴到多雲，北部高溫約23~25度，中南部約26~28度，由北至南感受舒適到偏暖，東部白天仍偏涼，西半部日夜溫差仍達10度，夜間低溫約17~19度。

本週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

最後，薛皓天預估，下週一白天起另一波東北季風南下，上半天各地多雲到晴，下半天中北部及東部雲量增多、局部短暫陣雨，氣溫略降。此波東北季風下週二將出海減弱轉偏東風，可維持至下週五；下一波東北季風將於下週五增強，伴隨華南雲系東移，中北部及東部可能多雲到陰、局部短暫陣雨，強度有機會接近大陸冷氣團等級。





