東北季風增強！晚間降溫轉雨 最冷時間點曝

東北季風增強，今（24）日北部、東北部轉涼，其他地區也是越晚越涼，普遍低溫約16至19度。明（25）日受大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花地區轉冷，尤其明日晚間到週五（26日）是這波冷氣團最強的時刻，西半部低溫約13到15度，東半部則16到18度，局部空曠地區溫度可能更低。

東北季風增強 北東轉陰雨

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今日東北季風再增強，雲量與水氣明顯增加。上半天會有零星降雨，下半天北部及東部轉為多雲時陰、局部陣雨，新竹以南多雲到晴，晚間中南部山區可能出現零星短暫雨。氣溫方面，北部與東部白天降至22至24度，中南部仍有25至28度，夜間清晨低溫約13至17度，日夜溫差大。

󠀠濕冷聖誕節 北部恐達冷氣團等級

明日就是聖誕節，不過東北季風進一步增強，各地水氣偏多。中部多雲時晴，其餘地區則有有短暫陣雨，北部與東部雨勢較明顯。白天高溫中部以北及東北部僅18至20度，夜間低溫約12至15度，北部有機會達到冷氣團等級。

冷空氣持續影響 週五全台偏冷

週五持續受東北季風影響，中部以北及東部陰時多雲、偶有短暫雨，其餘地區晴到多雲。北部與東部高溫仍低於20度，中南部約22至24度，整體感受偏冷，西半部日夜溫差仍大。3000公尺以上高山有降雪可能，提醒民眾注意保暖，山區行車留意安全。

週四冷氣團南下轉濕冷，週五氣溫仍低。（圖／中央氣象署）

週末東北季風減弱

週六、日（27、28）日東北季風逐漸減弱，但清晨低溫仍偏低。週六北部及宜花地區陰雨較明顯，苗栗以南轉為多雲到晴；週日北東部仍有短暫陣雨，中南部天氣較穩定。