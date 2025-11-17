東北季風增強！鄭明典貼特殊「雲街圖」：強冷空氣南下中

生活中心／徐詩詠報導

冷空氣將報到！針對今（17）日全台各地天氣，中央氣象署指出今日東北季風增強，各地天氣轉涼，同時發布海上強風特報。降雨方面，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。此外，前氣象局長鄭明典也在臉書分享衛星雲圖，點出特殊的「雲街」情況，說明：「強冷空氣正在南下中。」









17日地面天氣圖。（圖／氣象署提供）









鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，並用數個紅色箭頭標記奇特的「雲街」，表示：「冷空氣流經暖水面！經過觀察記錄，我們知道冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然後受風場影響逐漸形排列成雲街。因此，我們可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。因為是動態過程，看動畫會更清楚。紅色小箭頭指的界面，應該就是一道比較顯著的冷空氣前緣！」

鄭明典用紅色箭頭，標記出雲街處。（圖／翻攝鄭明典臉書）





針對網友提問「冷空氣前緣，是否為開始下雨的地方呢？」鄭明典則回應：「迎風面的雨和風向、風速比較有關，冷空氣前緣也是風速開始增強的地方，容易有地形雨。不過，氣壓改變（高氣壓移動）也會改變區域風場，有可能在冷空氣到達前就先有雨。」









氣象署指出17日、18日東北季風將明顯增強。（圖／氣象署提供）













