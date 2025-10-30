東北季風增強、鋒面通過天氣轉涼！北部東部及恆春半島迎風面有雨

今（31）日受東北季風影響，苗栗以北及東半部地區有局部短暫雨。（下雨示意圖） 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今（31）天鋒面通過及東北季風增強，中央氣象署表示，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

今日氣溫方面，北台灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。氣象署提醒，因東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，東部、東南部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六至下週一受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，下週一北部地區亦有零星短暫雨。

下週二東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗、台東地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週三東北季風再增強，天氣轉涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週四北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週五至下週六東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供